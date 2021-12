Covid, la Campania rosso scuro sulla mappa Ecdc: rischio alto La nuova mappa dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) posiziona la Campania in rosso scuro, quella a rischio più alto di contrarre il Covid per i visitatori.

A cura di Valerio Papadia

La Campania torna a colorarsi di rosso scuro nella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che, all'incirca dall'inizio della pandemia, ogni settimana fornisce indicazioni sulla sicurezza dei vari Paesi europei per coloro che vogliono spostarsi nel Vecchio Continente, pubblicando una mappa sul rischio di contagio. Come dicevamo, dunque, la Campania torna in rosso scuro, colore che l'Ecdc riserva ai luoghi dove il rischio di contrarre il Covid-19 è più alto, in relazione soprattutto alla maggior crescita dei contagi: insieme alla Campania, finiscono in rosso scuro anche Lazio, Marche, Umbria e Toscana, oltre a Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che erano in rosso scuro anche la scorsa settimana. Le restanti regioni italiane, questa settimana, sono tutte in rosso, comprese Molise, Puglia e Sardegna, che fino alla scorsa settimana erano colorate di giallo.

De Luca critica le nuove misure anti-Covid del governo

Intanto, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha criticato le nuove misure del governo per contrastare la diffusione del Covid-19, il cosiddetto decreto quarantene. "Al di là delle misure relative a tamponi e tempi di quarantena che prendono atto della realtà di fatto, le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso, e contemporaneamente, di una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile" ha dichiarato il governatore campano in una nota.