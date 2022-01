Covid, in Irpinia ospedali pieni: 84 i ricoverati. Tasso di positività all’11,77% Resta stabile il contagio in Irpinia, con un tasso di positività dell’11,24% ma resta alta la pressione sugli ospedali: 84 i ricoveri nei centri Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta stabile la curva del contagio in Irpinia, dove nelle ultime 24 ore si sono contati altri 211 nuovi casi su 1.876 tamponi analizzati. Un tasso di positività pari all'11,24%, dato in linea con la media nazionale. Ma resta alta la pressione sugli ospedali, con 84 persone ricoverate per Covid nei presidi ospedalieri di Avellino ed Ariano Irpino, i due centri di riferimento della pandemia per la provincia irpina.

Covid, 84 ricoveri in tutta l'Irpinia

Sono 84 i ricoverati per Covid tra gli ospedali San Giuseppe Moscati di Avellino ed il Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, così divisi: al Moscati, ci sono al momento 54 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva, 24 in degenza ordinaria/subintensiva, 20 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. Ad Ariano Irpino, nell'area Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, ci sono invece i restanti 30 pazienti, di cui 5 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva e altri 12 nell'area Medicina Covid.

Il bollettino dall'Irpinia: 36 casi ad Avellino, 23 a Montoro

Questo il riepilogo dei nuovi casi di contagio in tutta l'Irpinia nelle ultime 24 ore: spiccano i 36 casi del capoluogo di Avellino ed i 23 a Montoro, dove da giorni i contagi sono in rapida salita e fanno pensare ad un cluster. Nel dettaglio, i 211 nuovi casi sono così distribuiti:

– 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

– 1, residente nel comune di Aquilonia;

– 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 6, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 36, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bagnoli irpino;

– 3, residenti nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Bonito;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Carife;

– 2, residenti nel comune di Casalbore;

– 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 4, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 7, residenti nel comune di Flumeri;

– 7, residenti nel comune di Forino;

– 2, residenti nel comune di Frigento;

– 2, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Grottolella;

– 4, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Manocalzati;

– 3, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 9, residenti nel comune di Mercogliano;

– 4, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 5, residenti nel comune di Montefalcione;

– 7, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 7, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 23, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Parolise;

– 1, residente nel comune di Paternopoli;

– 3, residenti nel comune di Prata PU;

– 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Nicola Baronia;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Sant'Andrea di Conza;

– 3, residenti nel comune di Savignano Irpino;

– 1, residente nel comune di Senerchia;

– 3, residenti nel comune di Serino;

– 17, residenti nel comune di Solofra;

– 2, residenti nel comune di Sturno;

– 5, residenti nel comune di Summonte;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 1, residente nel comune di Tufo;

– 2, residenti nel comune di Vallata;

– 1, residente nel comune di Vallasaccarda;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

– 3, residenti nel comune di Volturara Irpina;

– 2, residenti nel comune di Zungoli.