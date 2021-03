L'associazione Antigone, che tutela i diritti e le garanzie nel sistema penale e penitenziario italiano, ha pubblicato il rapporto relativo ai numeri del Coronavirus nelle carceri della Campania, dal titolo "Oltre il virus": dall'inizio della pandemia fino al primo marzo del 2021, nell'arco di un anno dunque, sono stati 410 i detenuti, 562 gli agenti della Polizia Penitenziaria e 49 gli amministrativi che sono risultati positivi al Coronavirus. Sul totale dei contagiati, purtroppo, si sono registrati 18 morti tra i detenuti e 10 tra i poliziotti: tre degli agenti, in rapida successione, sono morti a causa del focolaio scoppiato nel carcere di Carinola, nella provincia di Caserta.

Carceri in Campania, il sovraffollamento è ancora un problema

Il rapporto "Oltre il virus" di Antigone si concentra anche sul sovraffollamento delle carceri campane, anche se in un anno si sono registrati 7.500 detenuti in meno. Il problema dell'eccesso dei detenuti, da sempre problema sociale in Campania – ma non solo, purtroppo – è diventato in quest'ultimo anno anche un problema sanitario, a causa appunto della pandemia di Coronavirus. La media nazionale della presenza nelle carceri è al 106,2% e la Campania si posiziona al di sopra, con il 107,6%: 6.519 detenuti a fronte di 6.054 posti.

Il carcere più sovraffollato è anche il più grand della Campania, vale a dire quello di Napoli Poggioreale, che ha 2.085 detenuti a fronte di 1.571 posti e si trova al 34esimo posto delle carceri più affollate d'Italia. Per sovraffollamento seguono, in Campania, i carceri di Benevento, Pozzuoli, Salerno, Napoli Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallo della Lucania.