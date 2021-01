Il rientro nelle aule delle scuole superiori potrebbe slittare ad Avellino. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Festa, che ha fatto il punto dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus nel capoluogo irpino, dove da qualche settimana i contagi sembrerebbero essere stabili. Tutto dipenderà dai dati dell'andamento della curva epidemiologica nella settimana corrente. Ma l'idea di far slittare il ritorno della didattica in presenza al momento resta pienamente in piedi.

"Ho qualche dubbio, mi riservo di valutare l'andamento dei contagi e della riapertura delle scuole", ha spiegato il sindaco Gianluca Festa, "conosco bene la città, anche da genitore, e so che sarebbe complicato organizzare il controllo con l'arrivo di tanti studenti in città. Sto pensando di rinviare, almeno di qualche giorno, la riapertura delle superiori. Si tratterebbe di uno slittamento della ripresa", ha spiegato Festa, "che potrebbe essere utile ad evitare peggioramenti". Soddisfatto invece il sindaco irpino per quanto riguarda il rientro delle scuole medie, iniziato proprio nelle ore precedenti. "Ho verificato di persone la situazione all'esterno delle scuole, e non mi è parso vi siano stati particolari problemi o assembramenti. Ma continueremo ad essere vigili e controllare", ha aggiunto Festa. Non è escluso dunque che nei prossimi giorni possa arrivare una nuova ordinanza che preveda lo slittamento del ritorno alla didattica in presenza per le scuole superiori del capoluogo irpino. Una eventualità che Festa, ha proseguito, non avrà ripercussioni sull'insegnamento, visto che si tratterebbe di una proroga della didattica a distanza per qualche altro giorno.