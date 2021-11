Covid, focolaio a Marcianise: 222 positivi. Tasso di positività al 12,77% nel Casertano La situazione Covid nella provincia di Caserta: a Marcianise 222 casi positivi, nel Casertano il tasso di positività è sei volte la media nazionale: 12,77%

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Esplode il contagio da Covid nel Casertano, dove il tasso di positività è schizzato al 12,77%: sei volte la media nazionale (pure in rialzo al 2,1%). Un dato che preoccupa anche perché i forti aumenti si registrano soprattutto in città limitrofe, come Marcianise, Aversa, Caserta, Trentola Ducenta e via dicendo. Preoccupa Marcianise, che con i suoi 222 casi positivi è la città dove si trovano il maggior numero di casi attivi: 222 quelli registrati nell'ultimo bollettino, 27 in più rispetto all'ultima rilevazione. Ma sono sei le città della provincia di Caserta che hanno sfondato il muro dei 100 casi attivi. Il virus, insomma, è tornato a correre veloce in tutta la provincia.

Le città con il maggior numero di positivi nel Casertano

Oltre a Marcianise, che fa registrare il peggior dato da mesi per quanto riguarda la pandemia (222 casi attivi, +27), seguono in questa speciale "classifica" Aversa con 157 positivi attuali (+24), davanti a Caserta (151,+1) e Villa Literno (120, -1). Chiudono la tripla cifra Sant'Arpino con 103 (+10) e Orta di Atella con 100 (+21). Questo l'elenco delle prime dieci città per numero di casi attualmente positivi nel Casertano:

Marcianise: 222 (+27)

Aversa: 157 (+24)

Caserta 151 (+1)

Villa Literno: 120 (-1)

Sant'Arpino: 103 (+10)

Orta di Atella: 100 (+21)

Santa Maria Capua Vetere: 87 (+9)

Gricignano d'Aversa: 79 (+6)

Cesa: 74 (+11)

Trentola Ducenta: 63 (+5)

Covid, i dati della provincia di Caserta

Complessivamente, sono sempre più i nuovi positivi giornalieri al Coronavirus rispetto ai guariti. Dati che dunque peggiorano il quadro complessivo della provincia di Caserta, che già nell'ondata precedente fece registrare numeri tra i peggiori dell'intera Campania. In totale, sono 73.892 i casi positivi totali (+142 rispetto alle 24 ore precedenti). 1.353 morti (+1) e 70.123 guariti (+30). I positivi attuali sono 2.416 (+111), con 730.945 tamponi processati totali, di cui 1.112 nelle ultime 24 ore. Tasso di positività che dunque schizza così al 12,77% nella provincia casertana.