Covid Campania, oggi 8.702 contagi e 18 morti: bollettino di sabato 5 febbraio 2022

A cura di Redazione Napoli

In Campania ci sono 8.702 nuovi positivi (6.487 risultati tali all'antigenico e 2.215 al tampone molecolare), emersi dall'analisi di 68.845 test (di cui 45.648 antigenici rapidi e 23.197 molecolari). Si registra il decesso di altre 18 persone, che portano il totale dei morti in Campania a 9.321 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, sabato 5 febbraio 2022, diramato dall'Unità di Crisi regionale.

I dati, come sempre, sono aggiornati alle 23:59 del giorno precedente. Nelle ultime 48 ore sono morte 16 persone; altre 2 sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. In base all'ultimo bollettino in ospedale risultano ricoverate in area non critica o degenza ordinaria Covid 1.339 persone (-10 rispetto al bollettino del 4 febbraio) e in Rianimazione ci sono 77 pazienti (-6). In lieve calo l'incidenza settimanale: i 1.416 nuovi contagi degli ultimi sette giorni fanno registrare un tasso di 1.177 nuovi positivi per 100mila abitanti (ieri era stata di 1217,92, in linea con quella nazionale, che era stata di 1283,75 con 765.563 nuovi positivi nei precedenti 7 giorni).

Il tasso di occupazione degli ospedali per l'area non critica è quindi del 29,9%, calcolato sul totale di posti rilevato dal ministero della Salute, che individua in Campania 4476 posti disponibili complessivi; la percentuale è appena al di sotto del limite del 30% che fa scattare la zona arancione (ieri era stata del 30,14%). Per la Terapia Intensiva è del 10,36%, calcolato sugli 812 posti disponibili di Rianimazione dichiarati dalla Regione Campania; in questo caso la zona arancione scatta per percentuali comprese tra il 20% e il 30%.