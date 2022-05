Covid Campania, oggi 7.577 contagi e 11 morti: bollettino di martedì 3 maggio 2022 Bollettino della Regione Campania del 3 maggio 2022: sono 7.577 i nuovi positivi al Coronavirus su 39.995 test, si registrano 11 morti.

Sono 7.577 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 584 al tampone molecolare e 6.993 positivi all'antigenico) su 39.995 tamponi molecolari (7.321) e test antigenici (32.674), ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 18,94% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – più alto rispetto a quello registrato ieri del 17,88%, con 2.104 nuovi positivi Covid in Campania emersi dall'analisi di 11.762 tamponi.

Questi i dati dell'ultimo bollettino ordinario della Regione Campania per il Covid19 pubblicato oggi, martedì 3 maggio 2022, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, lunedì 2 maggio 2022, che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Si registrano anche 11 nuovi morti per Covid, 4 nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

I posti letto in terapia intensiva su base regionale

La Campania dall'inizio di questa settimana ha diminuito ancora i posti letto di terapia intensiva disponibili da 581 a 567. Intanto, nel bollettino di oggi aumentano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania e nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva salgono da 39 a 44 (+5) su 567 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 701 a 722 (+21) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 44 (+5)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 722 (+21)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata