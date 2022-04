Covid Campania, oggi 7.537 contagi e 6 morti: bollettino di sabato 2 aprile 2022 Il bollettino della Regione Campania oggi indica 7.537 nuovi casi (di cui 6.444 positivi all’antigenico e 1.093 positivi al molecolare) su 42.085 test. Ricoveri in aumento.

Dal 1 aprile lo stato d'emergenza Covid in Italia è terminato. Ma non sono terminati i casi di infezione da Sars-CoV2 né tanto meno i ricoveri o purtroppo i decessi: il bollettino ordinario della Regione oggi indica 7.537 nuovi casi in Campania (di cui 6.444 positivi all'antigenico e 1.093 positivi al molecolare) su 42.085 test condotti (30.065 antigenici e 12.020 molecolari). Sono sei i morti; 3 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il tasso di incidenza (rapporto positivi/test) è al 17,9%, stabile rispetto al 18,16 di ieri. In significativa crescita l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, a quota 39 (+5 rispetto a ieri) mentre cala quella nelle degenze (720, -13).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 39

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 720

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.