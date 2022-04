Covid Campania, oggi 6.179 contagi e 1 morto: bollettino di domenica 10 aprile 2022 In Campania ci sono 6.179 nuovi positivi, si registra un ulteriore decesso. I dati nel bollettino Covid di oggi, 10 aprile, della Regione Campania.

Con 6.179 nuovi positivi, sale a 1.470.509 il numero dei casi Covid registrati in Campania dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 48 ore si registra un altro decesso (10.103 in totale); stabile l'occupazione degli ospedali. I dati sono contenuti nel bollettino Covid di oggi, 10 aprile, diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

I 6.179 nuovi positivi sono emersi dall'analisi di 38.826 tamponi (28.104 antigenici rapidi, da cui sono risultati 5.502 positivi, e 8.722 molecolari, da cui sono risultati 677 positivi). La percentuale di positività, 16,78%, è quindi molto simile a quella registrata ieri (17,10%, con 6.795 positivi su 39.728 tamponi).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Si registra un lieve aumento del numero dei ricoverati in degenza ordinaria Covid (710, +2 rispetto ai dati del bollettino di ieri), dove i posti disponibili sono complessivamente 3.160 (tra offerta pubblica e privata); la percentuale di occupazione è quindi del 16,86% se calcolata sui dati della Protezione Civile (che individuano 4.211 posti complessivi disponibili in Campania), del 22,47% in base ai dati forniti dalla Regione.

Variazione minima anche per le Terapie Intensive (complessivamente 581 posti disponibili), dove sono ricoverate 35 persone (-2 rispetto al precedente aggiornamento), con una percentuale di occupazione che è quindi del 6,02%.