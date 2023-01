Covid Campania, oggi 580 contagi e 11 morti: bollettino di lunedì 9 gennaio 2023 Sono 580 i nuovi positivi a Covid, con 11 morti. Altri 21 nuovi ricoverati tra intensive e degenze ordinarie:

Il bollettino Coronavirus della Campania

Sono 580 i nuovi casi positivi a Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, su 4.578 test analizzati tra tamponi molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza pandemica. Il tasso di incidenza è leggermente più basso rispetto alle ultime 24 ore, passando dal 13,9% di ieri al 12,66% di oggi. Dei nuovi casi positivi a Covid, 33 sono emersi dalle analisi di 765 tamponi molecolari, mentre i restanti 547 casi positivi sono emersi da 3.813 tamponi antigenici rapidi.

Sono 11 invece i nuovi decessi: sei di questi nelle ultime 48 ore, mentre gli altri cinque risalgono ai giorni precedenti ed inseriti solo nella giornata di ieri. Aumentano invece i ricoverati per Covid: sono 395 in tutto, ben 21 in più rispetto a ieri. Dei nuovi ricoverati, si registra un aumento sia dei posti letto occupati in terapia intensiva che passano da 17 a 18 in 24 ore, sia dei posti letto occupati nei reparti di degenza ordinaria, che passano dai 357 di ieri ai 377 di oggi, con un aumento di 20 ricoverati in più in sole 24 ore. Questo, infine, il report sui posti letto occupati e quelli disponibili in Campania dai ricoverati per Covid, come comunicato da Palazzo Santa Lucia nel bollettino odierno:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 *

Posti letto di degenza occupati: 377 (+20)

* (Posti letto Covid e offerta privata)