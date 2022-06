Covid Campania, oggi 5.458 contagi e 2 morti: bollettino di domenica 26 giugno 2022 Sono 5.458 i nuovi casi di Covid in Campania, su 19.269 tamponi analizzati. Tasso di positività sopra il 28%, dato tra i più alti dell’intera pandemia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 5.458 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero: sono stati invece 19.269 i tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività schizza così al 28,32% in regione, uno dei più alti mai raggiunti dall'inizio della pandemia. Dei nuovi 5.458 positivi, 307 sono emersi dalle analisi di 3.642 tamponi analizzati, mentre i restanti 5.151 positivi sono risultati tali dalle analisi dei tamponi antigenici rapidi.

Sono due invece i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Resta alto il numero dei ricoverati: sono 384 gli ospedalizzati complessivi per Covid, numeri simili a quelli di ieri (388 unità, quattro in meno rispetto a ieri). Di questi, 23 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva (+3 rispetto alla rilevazione precedente), contro i 361 ricoverati in quelli di degenza ordinaria (sette in meno rispetto alle scorse 24 ore). Dati che certificano quelli settimanali del Gimbe, che aveva già riscontrato un forte aumento sia dei nuovi casi positivi in Campania sia delle ospedalizzazioni. Dati che comunque seguono il trend nazionale, anche se in Campania la curva del contagio sembra correre in maniera più rapida rispetto alle altre regioni. Questo invece il report dei posti letto su base regionale, in rapporto tra i posti disponibili e quelli attualmente occupati: