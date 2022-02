Covid Campania, oggi 5.053 contagi e 8 morti: bollettino di sabato 19 febbraio 2022 In Campania poco più di 5mila nuovi casi Covid su 41.263 test fra tamponi antigenici e molecolari. Calano i ricoveri in terapia intensiva e degenze.

Il bollettino Covid di oggi, su dati di ieri 18 febbraio, diffuso dalla Regione Campania segnala 5.053 positivi al Covid, di cui 3.904 al tampone antigenico (quello effettuato anche in farmacia, che vale a tutti gli effetti) e 1.149 al tampone molecolare (quello che si effettua in un centro d'analisi cliniche e il cui responso non è immediato). Effettuati solo ieri in Campania 41.263 test (: 26.089 antigenici, 15.174 molecolari). Otto i deceduti, sei nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Il report sui posti letto vede il calo delle occupazioni in terapia intensiva (-4) e un consistente calo dei ricoveri in degenza ordinaria (-21 posti)

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 59

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.017

(*) Posti letto Covid e Offerta privata