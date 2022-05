Covid Campania, oggi 3.967 contagi e 3 morti: bollettino di domenica 8 maggio 2022 In Campania 3.967 nuovi casi Covid su 24.933 test. Si registrano altri 3 decessi (in totale 10.350). I dati nel bollettino dell’Unità di Crisi regionale di oggi, 8 maggio 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania ci sono 3.967 nuovi casi Covid accertati, su un totale di 24.933 test analizzati; la percentuale di positività è quindi del 15,87%, leggermente più alta di quella di ieri (16,64%, con 4.751 casi su 28.554 test). Si registrano altri 3 decessi, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore, che portano a 10.350 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia. I nuovi dati contenuti nel bollettino Covid di oggi, 8 maggio, diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

Dei nuovi positivi, 3.615 sono risultati tali al tampone antigenico rapido (su 18.879 test analizzati) e 352 al molecolare (su 6.054 test). Dal prospetto, aggiornato come sempre alle 23:59 del giorno precedente, si evince che non ci sono state variazioni sulle ospedalizzazioni per quanto riguarda la Terapia Intensiva, dove sono ricoverate 38 persone (su un totale di 581 posti complessivi disponibili, con una percentuale di occupazione quindi del 6,54%). Aumentano, invece, i ricoverati in degenza ordinaria Covid: il numero dei posti letto occupati passa dai 647 del bollettino di ieri ai 663 di quello odierno (+16), che corrispondono al 20,98% dei 3.160 posti complessivi disponibili (tra offerta pubblica e privata); il precedente bollettino aveva fatto registrare rispetto al giorno precedente una diminuzione di 47 posti letto occupati nella degenza ordinaria Covid.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali