Covid Campania, oggi 3.653 contagi e 6 morti: bollettino di venerdì 13 maggio 2022 Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, diramati oggi dall’Unità di Crisi regionali.

I dati sulla pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, diramati oggi dall'Unità di Crisi regionale, indicano una diminuzione dei contagi: i nuovi casi registrati sono 3.653, a fronte di 21.152 tamponi analizzati complessivamente (così ripartiti: 5.364 test molecolari e 15.788 test antigenici). Come precisa il bollettino odierno, inoltre, dei nuovi casi registrati, 297 sono emersi dall'analisi di tamponi molecolari e 3.356 invece dall'analisi di tamponi antigenici. Oggi, dunque, il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – si attesta al 17,27%, in lieve diminuzione rispetto al dato registrato ieri, che era stato del 17,52%. Si registrano, inoltre, anche 6 morti: di questi, cinque si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre l'altro si è verificato in precedenza ma è stato registrato soltanto ieri.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda i dati sulle persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali della regione, diramati anch'essi nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi, si registra un aumento dei pazienti che si trovano nei reparti di terapia intensiva, che sono 37, ovvero due in più rispetto alla giornata di ieri. Nei reparti di degenza ordinaria, invece, sono 615 le persone ricoverato, ovvero 18 in meno rispetto a ieri. Questi i dati sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali campani:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 615

De Luca: "Situazione migliora, ma il virus non è scomparso"

Sull'andamento della pandemia in Campania, nel corso della consueta diretta social del venerdì, il governatore Vincenzo De Luca ha dichiarato: "Raccomando prudenza dei comportamenti dal punto di vista sanitario. La situazione Covid è migliorata, ma il virus non è scomparso. Manteniamo comportamenti prudenti, anche se non siamo obbligati dalle leggi. Teniamo la mascherina quando ci sono assembramenti, se vogliamo ritornare dopo l'estate a riprendere la vita normale senza dover richiudere più niente".