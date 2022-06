Covid Campania, oggi 3.288 contagi e 2 morti: bollettino di venerdì 17 giugno 2022 Sono 3.288 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività sopra il 22%, valore più alto da settimane. Stabili i ricoveri.

Sono 3.288 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 14.779 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Sale così al 22,25% il tasso di positività giornaliero, in netto aumento rispetto alle ultime settimane. Dei nuovi casi positivi, 270 sono emersi dalle analisi di 3.551 tamponi molecolari mentre i restanti 3.018 sono risultati positivi dalle analisi di 11.228 tamponi antigenici e rapidi analizzati.

Due i decessi per Covid, entrambi avvenuti in precedenza ma registrati solo nell'odierno bollettino. Pressoché invariati i dati sui ricoverati: sono 313 nel bollettino odierno le persone ospedalizzate a causa del Covid, due in meno rispetto a ieri. Di queste, 12 si trovano ricoverate nei reparti di terapia intensiva (-1 rispetto alla precedente rilevazione), mentre altre 301 si trovano nei reparti di degenza ordinaria (-1 rispetto alle 24 ore precedenti). Questo invece il report posti letto occupati e disponibili su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 301

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, il presidente della regione Vincenzo De Luca ha spiegato che "il numero di positivi è enormemente superiore ai positivi che avevamo un anno fa", e che "anche se è vero che i sintomi sono leggeri, il numero di contagiati rimane estremamente elevato", aggiungendo che il dato "deve preoccuparci perché questo è un annuncio di quello che può avvenire dopo l'estate". De Luca ha poi invitato nuovamente a fare ampio uso delle mascherine in estate.