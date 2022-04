Covid Campania, oggi 2.862 contagi e 10 morti: bollettino di lunedì 11 aprile 2022 Sono 2.862 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Altri dieci i decessi, stabili i ricoveri. Il bollettino della Regione Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 2.862 i nuovi casi positivi a CoViD-19 in Campania nelle ultime 24 ore: il ribasso del dato rispetto agli ultimi giorni è dovuto come di consueto al minor numero di tamponi analizzati nel fine settimana, appena 16.715 in tutto tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati nei laboratori regionali. Ma la percentuale di positività resta in linea con i dati dei giorni scorsi, e si attesta al 17,12% quotidiano. Dei nuovi positivi, 261 sono emersi dalle analisi di 3.902 tamponi molecolari, mentre gli altri 2.601 sono risultati positivi dalle analisi di 12.813 tamponi antigenici rapidi.

Aumentano invece i decessi: sono dieci quelli registrati nell'ultimo bollettino odierno pubblicato dalla Regione Campania, di cui nove soltanto nelle ultime 48 ore ed uno avvenuto in precedenza ma registrato soltanto ora. In totale, sono 10.113 le vittime del SARS-CoV-2 in regione dall'inizio della pandemia ad oggi. Stabili, infine, i ricoveri negli ospedali per le complicazioni dovute al Coronavirus: sono 745 le persone nei reparti Covid della Campania, cifra identica a quella di ieri. Di questi, sono 35 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre altri 710 si trovano nei reparto di degenza ordinaria degli ospedali regionali. Questo il report sui posti letto occupati e disponibili su base regionale, come comunicato da Palazzo Santa Lucia ed aggiornato alle ultime ventiquattro ore:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 710

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.