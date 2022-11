Covid Campania, oggi 2.283 contagi e 3 morti: bollettino di venerdì 18 novembre 2022 Salgono tutti i parametri dell’emergenza covid in Campania: 2.283 nuovi casi, incidenza che passa dal 15,96% di ieri al 18,42 di oggi. Altri tre i decessi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Salgono tutti gli indicatori dell'emergenza Covid in Campania: aumentano infatti i casi giornalieri, il tasso di incidenza e i ricoveri. Sono 2.283 i nuovi casi giornalieri in regione, a fronte di 12.393 tamponi analizzati, tra molecolari e antigenici rapidi. Dei nuovi casi, 120 sono emersi dalle analisi di 2.267 tamponi molecolari, mentre gli altri 2.163 sono stati scoperti grazie a 10.126 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza, ieri a quota 15,96%, è salito così al 18,42% giornaliero. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino.

Sono tre i decessi per Covid nel nuovo bollettino: uno nelle ultime 48 ore e altri due deceduti in precedenza ma inseriti solo nel bollettino odierno. Salgono anche i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali della Campania, che passano dai 301 di ieri ai 304 ricoverati di oggi (tre in più in 24 ore). L'aumento si è registrato sia per i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva, che passano da 9 a 10 (uno in più rispetto alla scorsa rilevazione), sia per quelli occupati nei reparti di degenza ordinaria, che passano da 292 a 294 (due in più rispetto a ieri). Resta comunque sotto controllo la pressione sui posti letto degli ospedali. Questo invece il report dei posti letto tra occupati e disponibili nelle aree Covid degli ospedali della Campania, così come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 10 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 294 (+2)

*(posti letto Covid e offerta privata)