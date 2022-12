Covid Campania, oggi 2.183 contagi e 5 morti: bollettino di venerdì 2 dicembre 2022 Sono 2.183 i nuovi contagi di Covid in Campania, tasso di incidenza aumenta di due punti e mezzo percentuali in sole 24 ore. Altri 5 morti, aumentano i ricoveri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 2.183 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania, a fronte di 12.342 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano sulla pandemia da Covid in Campania. Cresce ancora il tasso di positività giornaliero, che passa dal 15,11% di ieri al 17,69% di oggi, con un incremento di oltre due punti e mezzo percentuali in appena 24 ore. Dei nuovi 2.183 casi positivi, 115 sono emersi dalle analisi di 2.104 tamponi molecolari, mentre i restanti 2.068 positivi sono stati scoperti dalle analisi di 10.238 tamponi antigenici rapidi. Complessivamente, con 1.163 tamponi analizzati in meno rispetto a ieri sono emersi 143 positivi in più. Un dato che non lascia ben sperare in vista dell'approssimarsi dell'inverno e delle festività.

Cinque i nuovi decessi, di cui tre nelle ultime 48 ore ed altri due deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Da inizio pandemia, sono morte a causa del CoViD-19 ben 11.045 persone in tutta la Campania. Aumentano anche i ricoverati nei reparti Covid della Campania: nove in più complessivamente rispetto alle ultime 24 ore, pari a 369 totali. Di questi, sono 15 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (due in meno rispetto a ieri), ma ben 354 nei reparti di degenza ordinaria (undici in più rispetto a ieri). Questo invece il report dei posti letto occupati e disponibili, come comunicato dalla Regione Campania nella giornata di oggi: