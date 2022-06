Covid Campania, oggi 2.070 contagi e 8 morti: bollettino di venerdì 10 giugno 2022 Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore.

Sono 2.070 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 12.966 tamponi analizzati complessivamente (di cui 3.773 molecolari e 9.193 antigenici). Non si registra – almeno per il momento – un significativo aumento dei contagi, nonostante in Campania sia stata rilevata la cosiddetta variante portoghese, sottovariante di Omicron ritenuta dagli esperti molto più contagiosa. Dei nuovi casi, come rende noto la Regione Campania, 216 sono emersi dall'analisi di tamponi molecolari, mentre gli altri 1.854 sono emersi dall'analisi di tamponi antigenici.

Significativo aumento del tasso di positività – il rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta al 15,96%, mentre ieri era stato del 14,71%. Si registrano, inoltre, 8 morti: come specificato nel bollettino odierno, però, tre decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri cinque si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda le persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali della Campania, si registra un lieve aumento nel numero dei pazienti che si trovano nei reparti di terapia intensiva, che sono 13, ovvero due in più rispetto a ieri. Diminuiscono invece i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che sono 285, ovvero tre in meno rispetto alla giornata di ieri. Ecco il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali regionali: