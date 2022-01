Covid Campania, oggi 16.977 contagi e 28 morti: bollettino di giovedì 20 gennaio 2022 In Campania 16.977 casi positivi in 24 ore, altri 28 decessi. Salgono i ricoveri in ospedale: 99 in intensiva, 1.331 in degenza ordinaria nei Covid Hospital.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 16.977 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, dopo l'analisi di 102.720 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi nei laboratori. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza da Coronavirus. Dei nuovi casi positivi emersi nella giornata di ieri, 6.023 provengono da 37.187 tamponi molecolari, mentre i restanti 10.954 casi di positività da 65.533 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività complessivo è in rialzo al 16,52% (ieri era del 16,45%), così come è in rialzo considerando i soli tamponi molecolari, dove il tasso di positività è del 16,19% (ieri era stato invece del 15,81%).

Sono invece 28 i decessi per Covid in Campania (contro i 25 registrati ieri): di questi, 24 risalgono alle ultime 48 ore, mentre altri 4 erano deceduti in precedenza e registrati solo in questo bollettino. Sale ancora la pressione sugli ospedali della Campania: sono 1.430 invece le persone ricoverate (+19 rispetto a ieri, quando invece erano 1.411) nei Covid Hospital della Campania. Di questi, 99 sono nei reparti di terapia intensiva (+6 rispetto ai 93 di ieri), mentre altri 1.331 sono ricoverati nei reparti di degenza ordinaria (anche qui in aumento, +13 rispetto a ieri quando i pazienti erano 1.318). Questo il report sull'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali della Campania: