Covid Campania, oggi 11.319 contagi e 35 morti: bollettino di venerdì 28 gennaio 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 11.319 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, su 79.198 tamponi analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Di questi, 2.855 sono positivi emersi da 25.254 tamponi molecolari, mentre 8.464 nuovi casi sono emersi da 53.944 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività complessivo in Campania è dunque del 14,29% nella giornata di oggi, in leggero rialzo rispetto alla media nazionale registrata (13,7%, in calo rispetto a ieri).

Salgono ancora i decessi: 35 i morti per Covid in regione tra i 32 delle ultime 48 ore ed i 3 deceduti in precedenza ma registrati solo nell'ultimo bollettino. Praticamente stabile la pressione sugli ospedali della Campania: sono 1.486 i ricoveri totali, uno in meno rispetto a ieri. Di questi, 99 sono pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva ed altri 1.387 in quelli di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale: