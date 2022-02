Covid Campania, oggi 10.789 contagi e 28 morti: bollettino di martedì 8 febbraio 2022 Sono 10.789 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 8.958 individuati con tampone antigenico e 1.931 con molecolare. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 87.836 test, di cui 68.866 antigenici e 18.970 molecolari.

A cura di Redazione Napoli

Torna a salire il numero di contagi Covid-19 in Campania: sono 10.789 i nuovi positivi registrati nell'odierno bollettino regionale, di cui 8.958 individuati con tampone antigenico e 1.931 con molecolare. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 87.836 test, di cui 68.866 antigenici e 18.970 molecolari. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta 28 decessi, 16 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti 12 nei giorni precedenti, ma registrati ieri.

Il tasso di incidenza risale al 12,28%, contro il 10,99 di ieri. In leggero aumento i posti letto occupati in terapia intensiva, che sono 82, a fronte degli 80 della precedente rilevazione. Calano, invece, di 13 unità quelli occupati nei reparti di degenza, che sono 1.338 sui 3.160 disponibili.

Proprio oggi in merito all'obbligo di mascherine all'aperto che sta per essere cancellato, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha spiegato che la Campania adotterà ancora ordinanze restrittive almeno fino a fine febbraio/inizio marzo: