Covid Campania, oggi 10.099 contagi e 13 morti: bollettino di martedì 5 aprile 2022 In Campania ci sono altri 10.099 positivi Covid, emersi da 55.452 test; si registrano ulteriori 13 decessi. I dati nel bollettino Covid di oggi, 5 aprile.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania ci sono altri 10.099 casi Covid, emersi dall'analisi di 55.452 tamponi (tra cui 45.012 antigenici rapidi e 10.440 molecolari); la percentuale di positività è quindi del 18,21%. Dei nuovi positivi, 9.154 sono risultati tali dall'analisi del test antigenico rapido, 945 al tampone molecolare. Il numero dei nuovi positivi è praticamente triplicato rispetto a quello di ieri, ma questo dipende anche dal numero di test: ieri, infatti, i positivi erano stati 3.384, ma al fronte di 19.925 tamponi analizzati (la percentuale di positività era stata del 16,98%).

Si registra il decesso di altre 13 persone, delle quali 10 morte nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrate ieri; sale quindi a 10.066 il numero delle vittime registrate in Campania dall'inizio dell'epidemia. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino Covid di oggi, 5 aprile, diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania (come sempre, il prospetto è aggiornato alle 23:59 della sera precedente).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Non ci sono variazioni sul numero dei ricoverati in reparti di Terapia Intensiva Covid (35 posti letto occupati su 581 complessivi), mentre un lieve calo viene registrato, rispetto al bollettino di ieri, per quanto riguarda le degenze ordinarie Covid, dove risultano ricoverate 725 persone, ovvero quattro in meno rispetto al precedente aggiornamento.