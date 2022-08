Covid Campania, oggi 1.701 contagi e 1 morto: bollettino di domenica 28 agosto 2022 In Campania 1.701 nuovi positivi Covid. Si registra un decesso nelle ultime 48 ore. I dati del bollettino della Regione di oggi, domenica 28 agosto 2022.

Sono 1.701 i nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 9.608 test; la percentuale è quindi del 17,70%, leggermente più bassa rispetto a quella registrata ieri (2.043 positivi su 11.019 test, pari al 18,54%). Rispetto all'aggiornamento precedente si registra un nuovo decesso, avvenuto nelle ultime 48 ore. I dati contenuti nel bollettino Covid della Regione Campania di oggi, domenica 28 agosto 2022.

Dal nuovo prospetto diffuso dalla Regione si evince che, dei 9.608 test, sono stati 7.588 gli antigenici rapidi (con 1.616 positivi) e 2.020 i molecolari (con 85 positivi). Con il nuovo decesso sale complessivamente a 11.069 il numero delle vittime Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, agli inizi di febbraio 2020. Sul fronte dell'occupazione ospedaliera, si nota che non ci sono stati cambiamenti per quanto riguarda le Terapie Intensive: dato identico a quello del bollettino di ieri, restano occupati 14 dei 575 posti complessivamente disponibili in Regione, corrispondenti al 2,43% del totale.

Si registra, invece, una variazione in negativo sul numero dei pazienti nelle degenze ordinarie Covid: risultano ricoverate 310 persone, ovvero 6 in meno rispetto al bollettino precedente e corrispondenti al 9,81% dei 3.160 posti letto disponibili in Regione (tra strutture pubbliche e offerta privata).

