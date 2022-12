Covid Campania, oggi 1.515 contagi e 7 morti: bollettino di mercoledì 21 dicembre 2022 Sono 1.515 i nuovi casi positivi a Covid in Campania in 24 ore, in calo tasso di incidenza e posti letto occupati dai ricoverati in ospedale (-20 in 24 ore).

Sono 1.515 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, su 12.102 test esaminati tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornale: cala il tasso di incidenza, che passa dal 14,22% nella precedente rilevazione di 24 ore fa al 12,51% registrato oggi. Dei nuovi 1.515 casi positivi, 117 di questi sono emersi dalle analisi di 2.511 tamponi molecolari, mentre i restanti 1.398 casi positivi sono emersi dalle analisi di 9.591 tamponi antigenici rapidi.

Sono invece sette i nuovi decessi per Covid, tre dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore ed altri quattro che invece erano deceduti nei giorni scorsi ma registrati soltanto ieri e dunque aggiunti complessivamente nel bollettino odierno dell'emergenza pandemica in Campania. Calano invece i ricoverati per Covid negli ospedali della Campania: rispetto a ieri, ci sono venti posti letto occupati in meno (da 400 a 380 complessivamente). Nel dettaglio, passano da 18 a 17 i posti letto occupati da malati Covid nelle terapia intensive (-1) e calano fortemente da 382 a 363 nei reparti di degenza ordinaria (-19). Questo, infine, il riepilogo sui posti letto occupati e disponibili per i pazienti Covid nelle varie strutture ospedaliere della Campania, così come comunicato da Palazzo Santa Lucia nel bollettino di oggi, mercoledì 21 dicembre:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 *

Posti letto di degenza occupati: 363 (-19)

* (Posti letto Covid e offerta privata)