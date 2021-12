Covid Campania, De Luca: “22 ricoveri in terapia intensiva, tutti no vax. Abbiamo fatto un miracolo” Il governatore della Regione Campania è intervenuto sull’argomento al termine di una iniziativa a Salerno. “I nostri cittadini ci aiutino con senso di responsabilità”.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto oggi, martedì 7 dicembre 2021, per l'inaugurazione del parcheggio nella nuova piazza Libertà a Salerno. Per l'occasione, il governatore campano ha parlato anche dell'andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio regionale. "Ancora oggi – ha detto De Luca al termine dell'evento – siamo la regione che ha il numero più basso di decessi Covid e il numero più basso di ricoveri in terapia intensiva, siamo ieri a 22 ricoveri, tutti non vaccinati, se teniamo conto del fatto che abbiamo lavorato con 10mila dipendenti in meno nel sistema sanitario campano, ci rendiamo conto che davvero abbiamo fatto un miracolo".

Il governatore campano ha proseguito: "Non lo diciamo a voce alta perché in Italia se fai qualcosa di buono ti impallinano, manteniamo i toni bassi ma mi pare del tutto evidente che una Regione uscita dal commissariamento 3 mesi prima che venisse il Covid, ha fatto veramente un miracolo. Soprattutto se pensiamo che siamo la regione a più alta densità abitativa d'Italia e d'Europa in alcuni territori. Chiedo solo ai nostri concittadini di aiutarci, con il senso di responsabilità".

I dati di oggi sul Covid in Campania

Gli ultimi dati sulla pandemia di Coronavirus in Campania, diramati oggi, martedì 7 dicembre 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile, parlano di 1.150 nuovi casi e 36.513 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 3,15%, in diminuzione, e 9 decessi. I ricoveri in terapia intensiva, come detto anche dal governatore De Luca, sono 22, mentre in degenza ordinaria Covid sono ricoverate 342 persone.