Sono 95 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.916 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 5.881 tamponi antigenici): dei nuovi casi, 49 hanno riportato sintomi (in aumento) mentre i rimanenti sono asintomatici: questi i dati relativi all'andamento della pandemia in Campania, aggiornati a oggi, domenica 27 giugno e diramati come di consueto dall'Unità di Crisi regionale. Il tasso di incidenza – il rapporto tra tamponi risultati positivi e quelli analizzati – si attesta dunque oggi al 1,6%. Nel bollettino odierno, si registrano purtroppo anche 5 nuovi decessi: di questi, 2 si riferiscono alle ultime 48 ore, mentre i restanti sono deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Il report sull'occupazione dei posti letto

Continua a diminuire la curva del contagio in Campania, così come diminuisce sostanzialmente anche la pressione sul sistema sanitario regionale. Per il secondo giorno consecutivo cresce in maniera lieve l'occupazione delle terapie intensive (23 contro i 20 di due giorni fa).. Ecco, di seguito, il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: