Covid Campania, 886 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 30 novembre 2021

Il bollettino Covid in Campania di oggi riporta 886 nuovi positivi in Campania su 35.331 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 2,5% dopo l'impennata di ieri (5,06) dovuta anche al minor numero di tamponi processati di domenica. Le nuove vittime sono cinque, di cui quattro decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati nelle terapie intensive scendono a 23 (-1) mentre prosegue il trend di crescita registrato negli ultimi giorni per le degenze, che salgono a 321.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 321

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Il Consiglio regionale torna a distanza

«Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha comunicato che la quarta ondata è alle porte, quindi c'è bisogno di avere attenzione nelle relazioni, svolgere riunioni in locali arieggiati e usare di nuovo le riunioni da remoto. Io formalmente lo farò domani in ufficio del Consiglio». A renderlo noto è il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, poco dopo l'apertura dei lavori.