Covid Campania, 830 contagi e 6 morti: bollettino di sabato 13 novembre 2021 In Campania ci sono 830 nuovi positivi e si registrano altri 6 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, 13 novembre, diffuso dall’Unità di Crisi regionale.

Con i nuovi 830 positivi Covid registrati ieri, sale a 475.688 il numero totale dei contagi registrati in Campania dall'inizio dell'epidemia. I nuovi positivi emergono dall'analisi di 27.580 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari), con una percentuale di positività che è stata quindi del 3,01%. Resta stabile il tasso di occupazione degli ospedali. Si registrano altri 6 decessi (5 nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri), che portano il totale a 8.129 morti in Campania. I dati sono contenuti nel bollettino ordinario quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione Campania di oggi, 13 novembre.

In base agli ultimi dati disponibili (il bollettino, come sempre, fotografa la situazione alle 23:59 del giorno precedente) si evince che il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale resta stabile. In Campania sono 303 in totale le persone ricoverate (4 in meno rispetto al giorno precedente); di queste, 285 (-5) sono in degenza ordinaria o area non critica, su 3.160 posti disponibili indicati dalla Regione, e 18 (+1) in Terapia Intensiva su 656 posti letto disponibili.

In base alle rilevazioni quotidiane del ministero della Salute (3.511 posti di degenza di area non critica e 744 di Terapia Intensiva) il tasso di occupazione è quindi dell'8,12% per l'area non critica (con 3.511 posti letto disponibili in totale) e del 2,42% per la Rianimazione (con 744 posti totali tra attivi e attivabili); le percentuali ricavate dal bollettino Covid Campania di ieri, 12 novembre, erano state, rispettivamente, dell'8,26% e del 2,28%. Il tasso di incidenza settimanale Covid è ancora in aumento: con gli ultimi dati si passa dagli 89,35 ai 90,46 nuovi contagi per 100mila abitanti.