Sono 68 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte invece di 1.494 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono 6.920 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia, diramati oggi, lunedì 5 luglio 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Il tasso di positività – cioè il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – si attesta oggi al 4,55%, in netto aumento rispetto a ieri; bisogna però tenere conto dell'esiguo numero di tamponi analizzati rispetto ai giorni precedenti, come accade spesso quando il bollettino si riferisce alla domenica. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati purtroppo anche 16 morti: 6 nelle ultime 48 ore, mentre 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Resta in linea di massima stabile, invece, la situazione negli ospedali della Campania, vale a dire il tasso di occupazione dei posti letto sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria Covid. Secondo i dati diramati nel bollettino odierno, i ricoverati in terapia intensiva sono 17, vale a dire due in meno rispetto a ieri; in degenza ordinaria sono invece ricoverate 221 persone, vale a dire 10 in più rispetto al bollettino di ieri. Ecco, di seguito, il report completo sull'occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, come riportato dal bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale: