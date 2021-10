Covid Campania, 629 contagi e un morto: bollettino di sabato 30 ottobre 2021 Sono 629 i nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall’analisi di 22.926 tamponi. Si registra un ulteriore decesso (8.059 in totale). Continua a salire il tasso di incidenza settimanale, in aumento il numero dei ricoverati in area non critica. I dati diffusi col bollettino quotidiano Covid dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

Con 629 nuovi contagi, sale a 466.582 il numeri dei casi Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Nell'ultima giornata di analisi sono stati esaminati 22.926 tamponi, tra antigenici rapidi e molecolari, con una percentuale di positività che si attesta quindi sul 2,74% (più alta rispetto a ieri, quando era stata del 2,38% con 654 casi e 27.528 tamponi).

I dati sono contenuti nel bollettino di oggi, 30 ottobre 2021, diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Si registra un ulteriore decesso, che porta il numero delle vittime in regione a 8.059. Sul fronte dell'occupazione dei posti letto, il bollettino indica che ci sono 248 persone ricoverate in area non critica o degenza ordinaria (+19 rispetto alla rilevazione precedente, su 3.160 posti disponibili) e 20 in Terapia Intensiva (nessuna variazione, su 656 posti disponibili tra attivi e attivabili).

Più dettagliato il prospetto nazionale della Protezione Civile, che indica anche il numero dei nuovi guariti: sono 178, per un totale di 449.916. Dalla stessa tabella si evince che gli attualmente positivi in Campania sono ancora 8.607 (+450 rispetto all'aggiornamento di ieri), dei quali 8.339 (+431) in isolamento domiciliare fiduciario.

Il tasso di incidenza settimanale, ovvero l'indice che misura la velocità del contagio, si attesta oggi su 63,65 nuovi casi su 100mila abitanti in regione (ieri era di 60,46). In base alle rilevazioni del ministero della Salute l'occupazione degli ospedali è al 7,06% per l'area non critica (con 3.511 posti disponibili totali) e al 2,69% per la Terapia Intensiva (con 744 posti tra attivi e attivabili).