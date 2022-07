Covid Campania, 5.539 contagi e 7 morti: bollettino di giovedì 28 luglio 2022 Sono 5.539 i nuovi casi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 7 decessi, ricoveri ancora in calo: -15 rispetto a ieri.

Sono 5.539 i nuovi casi positivi a Coronavirus del giorno in Campania, a fronte di 27.747 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza Covid. Di questi, 352 sono risultati positivi a 4.617 tamponi molecolari, mentre altri 5.187 sono emersi dalle analisi di 23.130 tamponi antigenici rapidi.

Tasso di positività dunque che dopo settimane scende per la prima volta sotto il venti per cento: 19,96% quello odierno, ancora alto ma comunque nettamente al ribasso e sempre più vicino alle medie nazionali. Sono 7 i decessi per Covid, tutti avvenuti nelle scorse 24 ore. Calano invece i ricoverati negli ospedali, che passano da 689 a 672 (-17 rispetto all'ultima rilevazione). Di questi, sono ricoverate in terapia intensiva 28 persone (-2 rispetto a ieri), mentre 644 si trovano nei posti letto di degenza ordinaria (-15 rispetto alle ultime 24 ore). Questo invece il report dei posti letto su base regionale: