Covid Campania, 261 nuovi contagi e 7 morti: bollettino di venerdì 23 luglio Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramato oggi, venerdì 23 luglio, dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 261 i nuovi contagi, a fronte di 7.275 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività si attesta oggi al 3,59%. Si registrano anche 7 decessi.

Sono 261 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.275 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 5.981 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia sul territorio, diramato oggi, venerdì 23 luglio 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Il tasso di positività – cioè il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – si attesta dunque oggi al 3,59%, in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti (4,18%). Come si legge nel bollettino odierno, si registrano purtroppo anche 7 decessi: come precisa la Regione Campania, 5 decessi si sono registrati nelle ultime 48 ore, mentre 2 si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati solo ieri.

In generale, anche se con una progressione di gran lunga inferiore, la crescita dei contagi che si sta osservando in Campania nelle ultime settimane, sottolineata anche oggi, durante la diretta del venerdì, dal governatore Vincenzo De Luca, è accompagnata anche da un aumento dei ricoveri. Il bollettino odierno riferisce, infatti, di 189 ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, ovvero 5 in più rispetto a ieri; di contro, però, i ricoverati in terapia intensiva sono 11, vale a dire uno in meno di ieri. Ecco, di seguito, il report relativo allo stato di occupazione dei posti letto Covid negli ospedali della Campania, diramato oggi nel bollettino dell'Unità di Crisi: