Covid Campania, 188 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di mercoledì 14 luglio In Campania ci sono 188 nuovi casi di coronavirus (in totale 426.310 dall’inizio dell’epidemia). Nelle ultime 48 ore registrato il decesso di altre due persone (complessivamente 7.553 dal febbraio 2020). Calano, seppur molto lievemente, i ricoveri. I dati del bollettino di oggi, 14 luglio, diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

In Campania sono stati registrati 188 nuovi casi di coronavirus, sale quindi a 426.310 il totale dei contagiati in regione dall'inizio dell'epidemia. I dati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania, che nel bollettino ordinario odierno (che fotografa come sempre la situazione alla mezzanotte precedente) indica che ieri sono stati analizzati 8.849 tamponi molecolari e 6.843 antigenici rapidi.

Si registrano inoltre 2 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, che portano a 7.553 il totale delle vittime dal febbraio 2020. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, risultano occupati 192 posti in degenza ordinaria (-5 rispetto al precedente aggiornamento) su 3.160 disponibili tra offerta pubblica e privata; in Rianimazione ci sono, infine, 12 persone (-2), su un totale di 656 posti disponibili tra le strutture ospedaliere campane.

L'incremento di nuovi contagi registrato negli ultimi giorni ha portato ad un aumento del tasso di incidenza, ovvero l'indice che misura la velocità del contagio, espresso in numero di nuovi positivi su centomila abitanti; le classificazioni prevedono che in zona bianca ci siano le regioni con un tasso di incidenza inferiore a 50 (e con una occupazione degli ospedali che non superi il 30% per la degenza ordinaria e il 20% per la terapia intensiva); venerdì scorso, giorno dell'ultima rilevazione, il tasso di incidenza settimanale in Campania era di 17,9 nuovi contagi per 100mila abitanti (il venerdì precedente era stato di 12,53).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in base agli ultimi dati disponibili (aggiornati alle 8 di oggi, 14 luglio) in Campania risultano somministrate 5.726.935 dosi (su un totale di 6.195.937 dosi consegnate, quindi il 92,43%); di queste, 3.428.952 sono prime dosi e 2.297.983 sono seconde dosi. Ieri sono state effettuate 56 vaccinazioni (6 prime dosi e 50 seconde). La provincia dove sono state somministrate più dosi è quella di Napoli (2.878.785), seguita da Salerno (1.089.241), Caserta (965.986), Avellino (454.661) e Benevento (330.073).