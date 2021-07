Sono 169 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 6.089 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,7 – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – nettamente più basso di quello registrato ieri del 2,82%.

Agli oltre 6mila tamponi si aggiungono poi altri 5.120 test antigenici, anche conosciuti come tamponi rapidi. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, domenica 11 luglio 2021, e aggiornati alla mezzanotte di ieri.

Si registrano 0 morti per Covid. Il bollettino ufficiale della Campania, infatti, non riporta più i guariti del giorno e i guariti totali e dei decessi totali dall'inizio della pandemia, da quando si è scoperto che oltre 50mila positivi attivi erano in realtà già guariti e sono stati cancellati tutti assieme.

Report posti letto su base regionale

Pressocché stabili i posti letto Covid occupati negli ospedali della Campania. I posti occupati in terapia intensiva passano da 20 a 15 (-5), mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 200 a 196 (-4). Un segnale positivo legato anche all'avanzare della campagna vaccinale con un numero sempre maggiore di persone coperte dal vaccino.