Covid Campania, 163 nuovi contagi e 8 morti: bollettino di lunedì 4 ottobre Questi i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramati come di consueto dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 163 i nuovi casi, a fronte però di un numero esiguo di tamponi, solo 5.941. Si registrano anche otto decessi.

A cura di Valerio Papadia

Calano sensibilmente i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, ma cala anche il numero dei tamponi analizzati, visto che ieri era domenica: sono 163 i contagi, a fronte di 5.941 tamponi analizzati (molecolari e antigenici). Il tasso di positività – il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – si attesta oggi al 2,74%: in netto aumento rispetto ieri, quando si era attestato all'1,91%. In Campania si registrano purtroppo anche otto decessi: come precisa la Regione Campania, però, sette di questi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre uno si è verificato in precedenza ma è stato registrato soltanto ieri. Questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania diffusi come di consueto dal bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale.

Resta stabile, leggermente altalenante, la situazione invece per quanto riguarda la pressione sul sistema sanitario regionale. Oggi il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva è di 17, vale a dire uno in meno rispetto a ieri; nei reparti di degenza ordinaria Covid sono invece 209 i pazienti ricoverati, vale a dire sei in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali regionali, come indicato nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi: