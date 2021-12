Covid Campania, 1329 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 11 dicembre 2021 In Campania ci sono 1.329 nuovi contagi e si registrano altri 3 decessi. I dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 11 dicembre 2021.

A cura di Redazione Napoli

Con altri 1.329 contagiati, sale a 503.762 il numero complessivo dei casi Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, agli inizi del 2020. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 31.547 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi, in totale 8.314.526), con una percentuale di positività che è quindi del 4,21%, paragonabile a quella registrata negli ultimi due giorni (il 10 dicembre era stata del 4,58%, il 9 dicembre del4,25%).

I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid dell'Unità di Crisi della Regione Campania di oggi, 11 dicembre 2021. Dal confronto col prospetto nazionale della Protezione Civile si evince che c'è stato un aumento del numero dei ricoverati in degenza ordinaria, che passa da 345 a 351 (+6), mentre sono leggermente calati i ricoveri in Terapia Intensiva (da 26 a 23, -3). In isolamento fiduciario domiciliare ci sono 20.602 persone (+398) e gli attualmente positivi sono 20.976 (+401). Il numero delle vittime in Campania sale a 8.289 (+3), quello dei guariti a 474.497 (+925).

Il tasso di incidenza settimanale, l'indice che misura la velocità di propagazione del virus, è oggi di 144,4 nuovi contagiati su 100mila abitanti (ieri era di 142,41). Sul fronte della percentuale di occupazione degli ospedali, la Campania resta entro i limiti della zona bianca, fissati nei tetti massimi del 15% per la degenza ordinaria e del 10% per le Terapie Intensive: gli ultimi dati disponibili, calcolati in rapporto alle rilevazioni quotidiane dei posti letto del ministero della Salute, mostrano che in regione l'occupazione delle degenze ordinarie e area non critica è al 10% (su 3.511 posti disponibili) e quella delle Rianimazioni è al 3,09% (su 744 posti disponibili, tra attivi e attivabili).