Covid Campania, 115 nuovi contagi e 1 morto: bollettino di lunedì 26 luglio Bollettino dell’Unità di Crisi della Campania di lunedì 26 luglio 2021: sono 115 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 1.923 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 5,98%. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri: in terapia intensiva salgono da 11 a 12 (+1), mentre nei reparti di degenza ordinaria passano da 180 a 188 (+8).

Sono 115 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 1.923 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 5,98% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto di quello registrato ieri del 5,05%, con 301 casi su 5958 tamponi analizzati. Agli oltre 1.900 tamponi si aggiungono poi altri 1.594 test antigenici, anche conosciuti come tamponi rapidi. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, lunedì 26 luglio 2021, e aggiornati alla mezzanotte di ieri.

Si registra purtroppo un morto per Covid, registrato nelle ultime 48 ore. Il bollettino ufficiale della Campania, infatti, non riporta più i guariti del giorno e i guariti totali e dei decessi totali dall'inizio della pandemia, da quando si è scoperto che oltre 50mila positivi attivi erano in realtà già guariti e sono stati cancellati tutti assieme.

Report posti letto su base regionale

Aumentano anche se di poco i ricoveri, con i posti letto Covid occupati negli ospedali della Campania. I posti occupati in terapia intensiva salgono da 11 a 12 (+1), mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 180 a 188 (+8). I contagi aumentano, come stabilito anche dall'ultimo monitoraggio dell'Iss, per effetto soprattutto della cosiddetta variante Delta, che è diventata dominante sul territorio, così come in tutto il Paese. Ieri, i posti letto occupati in regime ordinario erano saliti da 176 a 180, mentre quelli in terapia intensiva erano scesi da 12 a 11 nella giornata tra sabato e domenica. ù

Ecco, di seguito, il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 188 (+8)

*** Posti letto Covid e Offerta privata