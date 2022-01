Covid, ad Avellino 117 positivi in 24 ore: in Irpinia tasso di positività al 14,29% Sale il contagio in Irpinia: 797 positivi su 5.574 tamponi, tasso di positività sopra il 14%. Sono 55 i ricoverati per Covid negli ospedali di Avellino e Ariano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La curva del contagio continua a correre in Irpinia, dove quest'oggi sono emersi 797 positivi su 5.574 tamponi analizzati (cifra che comprende sia i molecolari quanto gli antigenici rapidi). La percentuale di positività sale così al 14,29% quotidiano. Preoccupa l'aumento dei casi nel capoluogo di Avellino, dove nelle ultime 24 ore sono emersi 116 nuovi casi positivi.

Ma non va meglio in provincia: 36 i nuovi casi ad Ariano Irpino, 35 a Mercogliano, Montoro e Solofra, 28 ad Atripalda, 25 ad Aquilonia, 23 a Monteforte Irpino. Ma in generale i contagi aumentano in tutti i comuni, grandi e piccoli. E aumenta la pressione sugli ospedali, in particolare sul San Giuseppe Moscati di Avellino ed il Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. In molti tra i ricoverati non hanno il vaccino. Sono 55 le persone attualmente ricoverate nei due nosocomi irpini: all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, sono ricoverate 36 persone, di cui 3 in terapia intensiva e 26 tra i reparti di degenza ordinaria e sub-intensiva del Covid Hospital, mentre altre 7 si trovano nell'Unità Operativa di Malattie Infettive. All'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, sono ricoverate 19 persone, di cui 2 in terapia intensiva, 2 in sub-intensiva ed altre 14 persone nei reparti di degenza ordinaria.

Questo invece il bollettino completo del contagio in Irpinia nelle ultime 24 ore, come comunicato dall'Azienda Sanitaria Locale di Avellino:

Leggi anche La morte del leader no-vax Domenico Biscardi e le teorie di complotto sul suo decesso