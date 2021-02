Come sempre da quando, in Campania, gli studenti sono ritornati a seguire le lezioni in presenza, l'Asl Napoli 1 Centro, competente sul capoluogo campano, ha fornito il bollettino quotidiano dei contagi da Coronavirus negli istituti scolastici della città, aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 3 febbraio. Nella giornata odierna, nelle scuole di Napoli si sono registrati 16 nuovi casi tra gli studenti, due tra i docenti e un caso invece tra il personale non docente.

"Negli ultimi quindici giorni (14.01.2021 – 03.02.2021 e nel periodo 01.12.2020 – 03.02.2021) c’é stato un incremento di casi positivi: nello stesso periodo sono stati rilevati – a seguito di segnalazione dei dirigenti scolastici – i casi positivi anche per i casi di didattica a distanza (DAD), medie/superiori" si legge nel bollettino diramato dall'Asl Napoli 1 Centro.

Covid Napoli, i contagi a scuola quartiere per quartiere

Ecco di seguito i contagi relativi al bollettino odierno che si sono registrati negli istituti scolastici napoletani, suddivisi in base al quartiere nel quale sono ubicate le scuole.