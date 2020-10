Il sindaco di Frattamaggiore (Napoli), Marco Antonio del Prete, ha emanato una ordinanza che contiene misure ancora più restrittive nell'ottica di diminuire le occasioni di contagio da Sars-Cov-2: dal giovedì alla domenica, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, è vietato riunirsi nelle piazze o nei parchi (fa eccezione chi è in fila per entrare in ristoranti o altre attività commerciali). L'ordinanza è in vigore da oggi, 6 ottobre, fino al prossimo 8 novembre su tutto il territorio comunale. Attualmente a Frattamaggiore, nella periferia nord di Napoli, ci sono 48 contagiati dal coronavirus, di cui 3 attualmente ricoverati, e si registra un decesso. La decisione della stretta arriva in seguito all'aumento dei contagi, ma anche a comportamenti che si sono visti nel comune del Napoletano (e non solo lì), dove, specie nelle serate di movida, si registrano assembramenti senza controllo con molte persone che oltre a non rispettare la distanza di sicurezza non indossano nemmeno la mascherina (o la mettono lasciando scoperti bocca, naso o entrambi).

"La situazione a Frattamaggiore non è confortante – spiega il sindaco Del Prete nel video, pubblicato su Facebook, in cui annuncia l'ordinanza – e se a questa aggiungete comportamenti irresponsabili come quelli anche da voi segnalati, soprattutto nel weekend, capirete bene la ratio del mio ultimo provvedimento, l'ordinanza 108 del 5 ottobre 2020. In questa ordinanza è contenuto il divieto assoluto di stazionamento nei luoghi pubblici nelle ore serali del weekend quando questo crei assembramenti. Nessuna limitazione della libertà personale, nessun divieto di passeggiare, di andare a bere una birra, in pizzeria o al ristorante. Ma non voglio assolutamente più vedere scene come quelle di sabato sera: dovete e dobbiamo capire che questa battaglia la si vince soltanto se combattiamo insieme. Quindi rispettiamo le regole, indossiamo sempre la mascherina e soltanto così supereremo questa pandemia".

Oggi in Campania i nuovi positivi sono stati 395. Negli ospedali campani risultano ricoverate 488 persone (il primo settembre erano 163), altre 47 sono in Terapia Intensiva (contro le 4 del 1 settembre); in isolamento domiciliare fiduciario ci sono 7.442 contagiati da Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 7.977 (il 1 settembre erano 2.402, oltre 5mila in meno).