Si aggrava il contagio di Coronavirus a Calitri, comune dell'Avellinese noto per essere il borgo d'origine di Vinicio Capossela (che ogni agosto vi organizza un festival musicale) e soprattutto per le sue case colorate del borgo antico che la caratterizzano, facendola chiamare la Positano d'Irpinia. Solo nella giornata di ieri, sono emersi 42 nuovi casi di positività al Coronavirus, portando il bilancio ad 84 casi attualmente attivi. Numeri preoccupanti in un comune di circa 4mila abitanti e soprattutto in considerazione che molti siano giovani e bambini.

"Attualmente ci sono 84 persone positive a Covid-19 in paese", ha spiegato il sindaco Michele Di Maio, di cui 42 nelle ultime 24 ore. Solo due i guariti, e fortunatamente alcun decesso. "La situazione resta delicatissima. Stamane ho inviato una quinta nota al prefetto e al manager dell'Asl per chiedere l'arrivo di una unità mobile dell'azienda sanitaria, per accelerare l'esecuzione di eventuali nuovi tamponi", ha spiegato Di Maio, "Continuiamo a mantenere il distanziamento fisico, indossare le mascherine e lavare spesso le mani. Il momento è particolarmente delicato, ma tutti insieme sapremo darci forza". A preoccupare è anche un mini-cluster che riguarda bambini: alcuni di questi hanno un'età che va dai tre ai cinque anni. In ogni caso, ha spiegato il sindaco Di Maio, tutte le persone risultate positive sono già in quarantena: l'obiettivo ora è contenere il più possibile l'ulteriore diffusione del contagio in città. "Oggi ho firmato altre ventidue ordinanze di isolamento domiciliare", ha aggiunto ancora Di Maio, "a carico sia dei nuovi positivi e dei loro familiari. Restiamo uniti e dimostriamo di essere una comunità solidale".