Sono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.327 (di cui 4.401 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati contenuti nel bollettino odierno sull'andamento della pandemia diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale e aggiornato a oggi. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si sono registrati anche 13 nuovi decessi (8 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri​, 4.427 in totale), mentre sono 577 le persone guarite (190.181). Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 279.818 (di cui 7.649 antigenici) le persone risultate positive al Sars-Cov-2, mentre sono 3.041.179 (di cui 127.131 antigenici)​ i tamponi analizzati.

Sale ancora, nelle ultime 24 ore, il numero dei contagi in Campania, mai così alto dallo scorso mese di novembre. Si mantiene alto, purtroppo, anche il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli processati, che oggi e all'11.22%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della Campania, nelle ultime 24 ore si registra un +1 per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid rispetto a ieri, che sono 1.358, mentre resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che restano invece 140. Ecco di seguito riportati i dati sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania contenuti nel bollettino odierno: