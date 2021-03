Coronavirus Campania, oggi 2.656 contagi e 65 morti: bollettino del 16 marzo 2021

Covid, aumentano ancora i contagi in Campania: 2.656 casi in 24 ore su 22.456 tamponi analizzati. Boom di decessi: 65 morti registrati nelle ultime 24 ore in regione. I ricoverati salgono a 1.725 persone in tutta la Campania. Tasso di positività ancora sopra l’11% in Campania, quasi il doppio della media nazionale.