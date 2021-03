Sono 2.644 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.066 tamponi analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Tra i nuovi positivi, ci sono 335 casi identificati attraverso i test rapidi antigenici (che complessivamente sono stati 3.610 dei 22.066 tamponi complessivi). Tra i positivi al tampone molecolare, i sintomatici sono 702, mentre i restanti 1.607 sono gli asintomatici. Tasso di positività che, dopo essere calato nei giorni scorsi pur restando sopra il 10% è tornato a salire: 11,98% nelle ultime 24 ore.

I decessi in Campania continuano a salire: con i 29 morti registrati nelle ultime 24 ore, il bilancio complessivo da inizio pandemia è di 4.632 persone decedute a causa dell'infezione da CoViD-19; i guariti del giorno sono invece 1.418 che portano il totale a 198.697 persone guarite da SARS-CoV-2 in Campania. Complessivamente, i casi totali da inizio pandemia sono stati 298.233, di cui 9.993 emersi dai test antigenici rapidi, su 3.201.486 tamponi analizzati, di cui 154.770 test rapidi antigenici. Negli ospedali la situazione resta difficile: sono 1.651 le persone ricoverate, di cui 149 persone nei reparti di terapia intensiva ed altre 1.502 in quelli di degenza ordinaria.

Intanto, l'indice RT in Campania è a quota 1,5 con la classificazione di rischio indicata come "alta con molteplici allerte di resilienza". A preoccupare sono ovviamente in primis le varianti al virus, più contagiose. E dunque la Campania resta zona rossa Covid anche per la prossima settimana, con i valori di contagio nelle città, l'incidenza ed il tasso di occupazione degli ospedali tutti in aumento.