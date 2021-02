Sono 1.189 i nuovi contagi di coronavirus in Campania, con 9.555 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano, che si riferisce ai dati di ieri fino alla mezzanotte. Il giorno prima, i nuovi contagi erano stati 1.741 (record per il 2021) su circa 19mila tamponi analizzati dai laboratori della Campania. Grosso salto del tasso di positività, che sale al 12,44% nella sola giornata di ieri.

Complessivamente, tra i 1.189 nuovi positivi sono compresi anche 28 casi identificati da testa antigenici rapidi, mentre tra i positivi emersi dai tamponi molecolari si contano 1.106 asintomatici e 55 sintomatici, con un totale di 9.555 tamponi analizzati di cui 553 antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 13 morti per CoViD-19, per un totale di 3.904 complessivi da inizio pandemia. I guariti del giorno sono 940, con il numero totale dei guariti che raggiunge quota 163.710 casi totali. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari ci sono 1.542 persone, più altre 110 nei reparti di terapia intensiva. Complessivamente, ci sono stati 233.322 casi totali di Coronavirus in Campania, con 2.555.030 tamponi analizzati complessivamente.

Domani, intanto, l'Unità di Crisi della Regione Campania si riunirà per esaminare l'andamento epidemiologico in Campania "con particolare attenzione ai dati registrati nelle ultime settimane nel mondo della scuola". Non si escludono nuovi provvedimenti restrittivi dal momento che "si è preso atto del trend in crescita in atto in tutte le fasce dell'età scolastica, nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania". Riunione di martedì che dunque avrà come obiettivo "un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati di contagio nelle scuole, anche in relazione alle attività in presenza che sono ripartite da lunedì scorso".