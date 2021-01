In Campania sono 1.734 i nuovi positivi (di cui 1.531 asintomatici e 203 sintomatici), emersi dai 20.458 tamponi analizzati nella giornata di ieri, 31 dicembre. I contagiati in Campania dall'inizio dell'epidemia sono quindi 191.407 (e 2.055.822 il numero dei tamponi analizzati nelle strutture regionali dagli inizi dell'anno). Nelle ultime ore si registra inoltre la guarigione di 641 persone (in totale 110.215) e il decesso di 20 pazienti Covid (3 nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza ma registrati ieri, in totale 2.864). I dati sono contenuti nel bollettino regionale dell'Unità di Crisi della Regione Campania, diffuso come di consueto nel pomeriggio, e sono relativi alla mezzanotte del giorno precedente.

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, nel bollettino si legge che i pazienti ricoverati in degenza ordinaria sono 1.359 (+34), su una offerta totale di 3.160 posti letto dedicati Covid, tra pubblico e privato. In Rianimazione le persone ricoverate sono 104 (-9, al fronte di 656 posti di Terapia Intensiva disponibili per tutte le patologie). Gli attualmente positivi sono 78.328 (+1073) e di questi 76.865 (+1.048) sono in isolamento fiduciario domiciliare.

Ieri i nuovi positivi erano stati 1.554, molti di più rispetto al giorno precedente (930) ma era aumentato sensibilmente anche il numero dei tamponi analizzati: 19.003 rispetto a 11.985; la percentuale di positivi si era quindi alzata di poco (8,18% rispetto a 7,76%). La percentuale più alta era stata quella relativa al 27 dicembre: 9,31%, ovvero 433 positivi su 4.650 tamponi. Quella registrata coi positivi di oggi è dell'8,48%.

Ieri è stata avviata la fase 2 della campagna di vaccinazioni Covid in Campania, dedicata principalmente al personale sanitario, con le 35mila dosi arrivate la mattina del 30 dicembre nell'aeroporto di Capodichino e destinate, oltre che ai 27 punti vaccinali della regione, anche alla Basilicata e alla Puglia. Il 7 gennaio, invece, inizieranno le somministrazioni nel centro allestito nella Mostra d'Oltremare, a Napoli: l'obiettivo è di vaccinare tra le 300mila e le 400mila persone entro la fine della primavera.

Covid Napoli, in 3 giorni 840 nuovi positivi

Il Comune di Napoli ha diffuso il bollettino relativo alla città. Attualmente risultano 13.454 positivi tra i residenti, di cui 376 ricoverati in ospedale (tra questi 30 in Terapia Intensiva) e 13.078 in isolamento fiduciario domiciliare. I deceduti sono in totale 843. Complessivamente risultano contagiate a Napoli 36.600 persone, 814 in più rispetto a mercoledì 30 dicembre, quando era stato diffuso il bollettino precedente. Il prossimo aggiornamento ci sarà lunedì 4 gennaio 2021. I dati sono trasmessi quotidianamente dall'Asl Napoli 1 Centro.