A Napoli superati i 5mila casi di positivi al Coronavirus dall'inizio della pandemia. Attualmente i residenti positivi attivi in città sono 3.237, 472 in più rispetto a due giorni fa, mercoledì 7 ottobre. Di questi, 142 sono ricoverati in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva, altri 3.095 sono in isolamento a casa. Mentre non si registrano nuovi decessi, che restano fermi a 157. Mentre i guariti sono 1.787 (si tratta di coloro che risultano negativi a due test consecutivi). Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia del Coronavirus, come detto, è di 5.181. Rispetto a mercoledì si contano 20 ricoverati in ospedale in più, e uno in più in terapia intensiva, con 295 persone in più in quarantena a casa.

Questi i dati diffusi dal Comune di Napoli, sulla base dei numeri forniti dall'Asl Napoli 1 Centro, nel bollettino di oggi 9 ottobre 2020 sulla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei “ricoverati in ospedale” e di coloro che sono “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro. Il prossimo bollettino sarà diffuso lunedì 12 ottobre. Il Comune ha infatti deciso da questa settimana di diffondere 3 bollettini settimanali, anziché due come avvenuto negli ultimi mesi, a seguito dell'aumento dei contagi che si sta registrando negli ultimi mesi.