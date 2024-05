video suggerito

Concorso all'Asl di Caserta, si cercano 51 medici a tempo indeterminato: come fare domanda L'Asl di Caserta ha indetto un concorso per 51 posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, in varie discipline: è possibile candidarsi fino al prossimo 26 maggio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un concorso, quello bandito dall'Azienda sanitaria locale di Caserta, per l'assunzione a tempo indeterminato di 51 dirigenti medici: i profili sono ricercati in varie discipline. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 aprile e c'è un limite di tempo di trenta giorni dalla pubblicazione per presentare la domanda: questo vuol dire che, chiunque fosse interessato, ha tempo fino al 26 maggio 2024 per iscriversi al concorso.

Quali sono i profili ricercati

Come detto, il concorso indetto dall'Asl di Caserta mette a disposizione 51 posti per dirigenti medici, in varie discipline. Nella fattispecie, ecco come sono suddivisi:

15 dirigenti medici di Psichiatria

11 dirigenti medici di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

6 dirigenti medici di Pediatria

4 dirigenti medici di Ortopedia e Traumatologia

4 dirigenti medici di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

6 dirigenti medici di Medicina Interna

2 dirigenti medici di Medicina Trasfusionale

1 dirigente medico di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica

2 dirigenti medici di Neurochirurgia per l'UOSD Chirurgia Vertebro-midollare dell'ospedale di Sessa Aurunca

Come inoltrare la domanda per partecipare al concorso dell'Asl di Caserta

La domanda, che dovrà essere presentata, come detto, entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando, può essere inoltrata soltanto in via telematica. Per farlo, i candidati dovranno prima registrarsi al sito aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it e creare un proprio profilo. Una volta terminata questa fase, si potrà accedere alla sezione "Concorsi", selezionare quello per cui si ha intenzione di partecipare e iscriversi, compilando la domanda.