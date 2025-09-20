Concerto “Pino È”, commmozione per Emma Marrone e Giorgia

Lacrime al concerto "Pino È" trasmesso su Raiuno, dedicato a Pino Daniele, nel decennale della sua scomparsa e nell'anno in cui avrebbe festeggiato i settant'anni. Emma Marrone commossa alle lacrime mentre intona "Stare bene a metà", uno dei pezzi di punta dell'album "Dimmi cosa succede sulla terra" del 1997. Prima della sua esibizione Emma rivela: «Pino fu molto generoso, mi scansavano perché ero emersa grazie ad un talent show, lui invece no, duettò con me».

Subito dopo, con Carlo Conti e Fiorella Mannoia, i conduttori della serata-evento in piazza Plebiscito, compare Giorgia, altra artista che con Pino ebbe un intenso rapporto artistico. «Non ho mai più cantato questo pezzo da quando Pino se n'è andato» dice Giorgia. E poi, insieme ad Emma, intona "Vento di passione", canzone dell'album "Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui" del 2007.